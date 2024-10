"Bester Vertrag der Fußballwelt": Joan Laporta freut sich über lukrativen Deal für den FC Barcelona

FC Barcelona ist Spitzenreiter in LaLiga

Der neue Vertrag mit Nike werde Barcelona auch helfen, die finanziellen Schwierigkeiten, in denen der spanische Topklub seit Jahren steckt, zu lindern.

"Vor Dezember müssen wir bei LaLiga positive Resultate nachweisen", sagte Laporta. "LaLiga schätzt unsere Bemühungen, die Gehaltskosten zu senken."

Barcelona ist in LaLiga unter dem neuen Trainer Hansi Flick gut in die Saison gestartet, führt die Tabelle mit 24 Punkten aus den ersten neun Spielen derzeit an.

Der nächste Gegner ist am Sonntagabend der FC Sevilla, ehe es am Samstag nächster Woche (26. Oktober) zum Clásico bei Erzrivale Real Madrid kommt. Dazwischen steigt am Mittwoch noch das Duell mit Flicks Ex-Klub FC Bayern in der Champions League.