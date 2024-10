Alternative zu Liverpools Trent Alexander-Arnold: Real Madrid hat wohl italienischen Nationalspieler im Visier

Real Madrid hat wohl italienischen Nationalspieler im Visier

Real sucht nach einem Nachfolger von Dani Carvajal, der derzeit mit einem Kreuzbandriss ausfällt und womöglich den Rest der Saison verpasst. Es heißt jedoch, dass Real deshalb im Winter-Transferfenster im Januar nicht vorzeitig an Alexander-Arnold herantreten wird.

Insgesamt hat Alexander-Arnold, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, bereits 319 Pflichtspiele für Liverpool (19 Tore, 83 Vorlagen) absolviert. Auch unter Jürgen Klopps Nachfolger Arne Slot ist der englische Nationalspieler Stammkraft und stand bisher in allen sieben Premier-League-Spielen in der Anfangsformation des Reds.

Der zehnmalige Nationalspieler Cambiaso, der 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 13,3 Millionen Euro vom FC Genua zur Alten Damen wechselte, bestritt für Juve bisher 48 Pflichtspielen. In diesen gelangen ihm vier Tor und sieben Vorlagen. Auch er bestritt in der laufenden Saison bislang sechs von sieben Partien in der Serie A von Anfang an.