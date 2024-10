Alternative zu Erling Haaland: Könnte Neymar zum FC Barcelona zurückkehren?

Neymar: Auch Flamengo hat offenbar Interesse

Im kommenden Sommer ist Neymar dank seines bei Al-Hilal auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben. Ein Wechsel in eine stärkere Liga wird in brasilianischen Medien immer wieder als Möglichkeit genannt, damit sich Neymar für das große Ziel, die Weltmeisterschaft 2026, in Form bringen kann.

Der brasilianische Spitzenklub Flamengo soll ebenfalls über einen Neymar-Transfer nachdenken und bereits sein Interesse bei dessen Vater und Berater Neymar Sr. hinterlegt haben.

Neymar spielte von 2013 bis 2017 für Barcelona und gewann unter anderem die Champions League und zwei spanische Meisterschaften. In 186 Partien für die Blaugrana erzielte er 105 Tore und lieferte 76 Assists.

Neymar arbeitet nach seiner schweren Knieverletzung aus dem vergangenen Herbst an seinem Comeback. In dieser Woche kehrte der Angreifer ins Mannschaftstraining Al-Hilals zurück. Wann er wieder auf dem Rasen stehen wird, ist noch ungewiss: In der Saudi Pro League darf er 2024 nicht mehr auflaufen. Dagegen ist er in der AFC Champions League spielberechtigt.