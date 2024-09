"Wünsche ihm, dass er stark bleibt": Robert Lewandowski feiert Lamine Yamal und warnt vor großer Herausforderung

Lamine Yamal: Schon 25 Scorer für den FC Barcelona

Yamal hat bereits 59 Partien für den FC Barcelona absolviert. Dabei sammelte er 11 Tore und 14 Assists. Für Spaniens Nationalmannschaft, mit der er im Sommer in Deutschland Europameister wurde, lief er in 16 Länderspielen auf.

Lewandowski und Yamal wollen den perfekten Saisonstart (sieben Spiele, sieben Siege) der Blaugrana unter ihrem neuen Trainer Hansi Flick am Wochenende fortsetzen: Dann trifft der Spitzenreiter in LaLiga in einem Auswärtsspiel auf CA Osasuna.