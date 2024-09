Waffe im Stadion bei Atlético gegen Real Madrid? Brisanter Verdacht zum Chaos-Derby - Diego Simeone mit Ansage an Thibaut Courtois

Thibaut Courtois provozierte Fans von Atlético Madrid

Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit hatten mehrere Atlético-Anhänger, davon einige maskiert, Gegenstände auf das Tor von Real-Keeper Thibaut Courtois geworfen.

Der Belgier, welcher von 2011 bis 2014 das Tor von den Rojiblancos leihweise hütete, hatte besagte Fans in der Folge der 1:0-Führung für seine Mannschaft zuvor mit einer Handbewegung und einem lachenden "Vamos" angestachelt. Die darauffolgende Spielunterbrechung hielt rund 20 Minuten an. In der Nachspielzeit fiel noch das 1:1 durch Ángel Correa.

Polizei-Inspektor Tucho gab außerdem bekannt, dass mehrere Personen identifiziert und rausgeworfen wurden. "Es gab einige Wurfgeschosse. Es war ein sehr schwieriger Tag, es ist alles zusammengekommen", sagte er.

Atlético selbst verurteilte das Geschehen zutiefst und teilte mit, dass der Klub "die für sehr schwere Fälle vorgesehene interne Regelung auf die Personen anwenden, die an diesem Vorfall beteiligt waren".

Atlético-Trainer Diego Simeone war nach dem Spiel derweil mächtig sauer. "Der Klub muss eine Entscheidung über die Leute treffen, die für diese Vorfälle verantwortlich waren. Wir brauchen diese Leute nicht auf unserer Tribüne, sondern Leute, die uns antreiben, uns zur Seite stehen, die uns unterstützen, an den Klub und die Mannschaft denken", sagte er und forderte Strafen - auch für Courtois: "Derjenige, der Feuerzeuge wirft, kommt nicht mehr und derjenige, der provoziert, wird bestraft. Wenn sie dich nicht bestrafen, erlaubst du dir alles."