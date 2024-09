Spielt Lamine Yamal für immer beim FC Barcelona? "Will hier eine Legende werden"

"Es ist unglaublich, mit den Besten der Geschichte verglichen zu werden, und das bedeutet, dass man etwas richtig macht, aber ich versuche, ich selbst zu sein und für mich selbst in Erinnerung zu bleiben", erklärte Yamal in der Sendung "El Hormiguero" des spanischen TV-Senders Antena 3.

Dass er mittlerweile schon mit Lionel Messi verglichen wird, ehre ihn, dennoch wolle er lieber seine eigene Geschichte schreiben. "Es wird sehr schwierig sein, das zu erreichen (Messis Karriere), also hoffe ich, dass man sich einfach an mich als Lamine Yamal erinnern wird", so der 17-Jährige.

Ein Barça-Abgang kommt für ihn indes überhaupt nicht infrage, selbst bei einem unmoralischem Gehaltsangebot. "Ich möchte die 120 Millionen nicht haben, wenn ich Barça dafür verlassen müsste. Ich hoffe, dass ich Barça niemals verlassen muss. Ich will hier eine Legende werden."