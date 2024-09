"Spieler haben kein Problem damit, auf Gehälter zu verzichten": Carlo Ancelotti von Real Madrid unterbreitet einen brisanten Vorschlag

"Ich wiederhole, was ich neulich gesagt habe: Im Fußball muss ein Umdenken stattfinden. Das Ziel ist, weniger zu spielen, um Verletzungen zu vermeiden. Die Spieler haben kein Problem damit, auf Gehälter zu verzichten, wenn sie weniger spielen", wird der Italiener in der Marca zitiert.

Der 65-Jährige hatte zuvor bereits angekündigt, seinen Spielern inoffiziellen Urlaub zu geben, sollten sie überbelastet werden. "Wenn Vinicius zum Beispiel nach Brasilien fährt, um zwei Spiele zu bestreiten, hat er vier oder fünf Tage frei, wenn er zurückkommt. Das heißt nicht, dass er im nächsten Spiel nicht spielt, sondern dass er nicht trainiert. Das ist die einzige Möglichkeit. Er kann an diesen Tagen machen, was er will, das werden wir so tun."

Die Fußball-Spielpläne werden von Jahr zu Jahr dichter. Mit den großen Änderungen in den drei europäischen Wettbewerben - Champions League, Europa League und Conference League -, müssen die Topklubs des Kontinents sogar noch mehr Partien bestreiten als zuvor. Die Spieler werden daher ununterbrochen belastet.