Real Madrid verlängert wohl mit Linksverteidiger: Doch kein Transfer von Alphonso Davies vom FC Bayern?

Mendy ist unter Ancelotti aktuell Stammspieler, stand in fünf von möglichen sechs Partien in der Startelf. Auch in der vergangenen Saison kam der Linksfuß insgesamt 37-mal zum Einsatz. Allerdings ist Real Madrid bekannt dafür, sich auf allen Positionen breit aufzustellen. Weil der Vertrag von Davies im kommenden Sommer ausläuft, wäre er zudem ablösefrei zu haben.

Die Gerüchte rund um Davies und Real werden dementsprechend wohl nicht weniger werden. In der Champions League trifft Real Madrid am Dienstag auf den VfB Stuttgart, ehe es am Samstag gegen Espanyol darum geht, in der Liga den Anschluss an den FC Barcelona nicht weiter zu verlieren. Dort beträgt der Rückstand nach fünf Partien bereits vier Punkte.