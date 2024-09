"Reaktion auf eine sehr hässliche Aktion": Real Madrids Carlo Ancelotti verteidigt Vinícius Júnior nach umstrittenem Jubel

Vinícius Júnior und Kylian Mbappé trafen für Real Madrid beim 2:0-Sieg in LaLiga gegen Real Sociedad. Der Brasilianer erzielte dabei sein zweites Saisontor, als er in der 58. Minute einen Elfmeter verwandelte und die Königlichen in Führung brachte. Als er bei seinem Jubel in Richtung Eckfahne rannte, machte der Stürmer eine "Pssst"-Geste, um den Heimfans zu zeigen, dass sie ruhig sein sollen.

Während sein Jubel vielerorts auf Kritik stieß, nahm ihn Ancelotti in Schutz. Der Italiener erklärte, dass die Aktion seines Spielers auf das Verhalten der Fans von Real Sociedad zurückzuführen sei. Diese versuchten bereits in der Anfangsphase, den Brasilianer mit Pfiffen zu provozieren.