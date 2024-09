Kurios: FC Barcelona verlängert mit zwei Stars - kann es aber nicht offiziell machen

Dann würde für Barcelona wieder die von der spanischen Liga vorgegebene "1:1-Regel" gelten: Die Katalanen könnten dann jeden Euro, den sie einnehmen auch für Transfers und Spielergehälter wieder ausgeben. Davon ist der Klub aber aktuell noch ein gutes Stück entfernt, sodass erst einmal nur die mündliche Einigung mit dem Duo als kleiner Erfolg verbucht werden kann.

Fermín López hat für Barcelona 34 Liga-Spiele gemacht, in denen ihm acht Tore gelangen. Für Spaniens Nationalteam lief er in diesem Jahr zweimal auf. Mit der Olympiamannschaft der Furia Roja holte er in Paris Gold: Er spielte überragend und verzeichnete sechs Tore und zwei Assists in nur sechs Begegnungen.

Martin kam 2023 von UE Cornellà zum FC Barcelona. In der laufenden Saison kommt er auf vier Kurzeinsätze in der Liga und einen in der Champions League für das Flick-Team.