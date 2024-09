"Könnte für die besten Barcelona-Teams der Geschichte spielen": Barça-Boss schwärmt von Lamine Yamal

Auch unter dem neuen Trainer Hansi Flick ist Yamal bei Barcelona gesetzt - und hatte seinen Anteil am hervorragenden Saisonstart mit vier Siegen aus den vier bisherigen Ligaspielen.

Neben einem Tor kommt Yamal bisher bereits auf vier Assists, war damit an fünf Treffern direkt beteiligt.

Nach der Länderspielpause, in der Yamal sowohl beim 0:0 in Serbien als auch beim 4:1 in der Schweiz in Spaniens Startelf stand, geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim FC Girona in LaLiga weiter.

Am kommenden Donnerstag startet Barça dann in die neue Champions-League-Saison, am 1. Spieltag sind Yamal und Co. bei der AS Monaco zu Gast.