"Ich widme das Tor Hansi Flick": Barça-Star enthüllt Hintergründe hinter gemeinsamem Jubel

Die Katalanen legten unter dem neuen Trainer Flick einen makellosen Start in die neue Saison hin. Sie gewannen in LaLiga alle fünf Spiele bei einem Torverhältnis von 17:4. In der Tabelle bedeutet das Platz eins, jeweils vier Punkte vor den ärgsten Verfolgern Real und Atlético Madrid.

Pedri schilderte: "Wir wussten, dass wir gut starten müssen. In anderen Jahren ist uns das nicht gelungen. Der Trainer hat uns auch eingetrichtert, dass wir stark anfangen müssen." Ein guter Auftakt sei laut Flick wichtig: "So gewinnt man Meisterschaften, indem man sich schon zu Beginn einen Vorsprung verschafft."

Flick und Pedri bereiten sich nun auf den Auftakt in der Champions League vor. Barcelona trifft am Donnerstag im ersten Spiel auswärts auf Ligue-1-Vertreter AS Monaco.