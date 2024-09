Rekord! Aitana Bonmati wird beim FC Barcelona zur bestbezahlten Spielerin der Welt

Aitana Bonmati hat ihren Vertrag beim FC Barcelona bis 2028 verlängert. Die Weltfußballerin verdient nun mehr als jede andere Spielerin auf der Welt.

Bonmati spielte seit 2012 in der Jugend des FC Barcelona und erlebte seitdem einen unvergleichlichen Aufstieg. In den letzten Jahren wurde die 26-Jährige zur Stamm- und Schlüsselspielerin im Mittelfeld von Barça. Sie war entscheidend für die Erfolge in der Liga und in der Champions League.