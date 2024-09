"Ein anderes Gefühl, das man bei anderen Vereinen nicht bekommt": Bilbaos Nico Williams spricht über Transfergerüchte im Sommer

Im Gespräch mit DAZN sagte Williams: "Es ist immer schmeichelhaft, wenn man weiß, dass große Mannschaften einen auf ihrer Agenda haben. Aber ich war mir immer darüber im Klaren, dass ich hier bleiben wollte. Athletic ist ein anderes Gefühl, das man bei anderen Vereinen nicht bekommt. Ich freue mich sehr darauf, in diesem Verein gute Arbeit zu leisten."

Williams ging auch auf die zahlreichen Angebote ein, die er erhalten hat, und erklärte, dass sein Berater zwar Gespräche geführt hat, aber seine Loyalität zu Athletic nie ins Wanken geraten ist.

"Die Wahrheit ist, dass das eine Angelegenheit meines Beraters ist. Es gab Angebote von vielen Vereinen. Mein Herz hängt an Athletic. Ich habe hier einen Vertrag, aber wer weiß, was in der Zukunft passieren wird. Ich wollte hier bleiben, denn mit Athletic in Europa zu spielen, hat mich am meisten gereizt."