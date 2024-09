Anstelle von Alphonso Davies vom FC Bayern München: Real Madrid hat offenbar neuen Wunschspieler

Rodri ist vertraglich noch bis 2027 an die Citizens gebunden, doch dem Bericht zufolge könnte er den möglichen Abgang von Trainer Pep Guardiola im kommenden Sommer nutzen, um in seine Heimatstadt Madrid zurückzukehren.

Eine Verlängerung in Manchester, die City an ihn bereits herangetragen hat, habe Rodri bislang abgelehnt. Er baue darauf, dass der Klub bei seiner Politik bleibe, Spielern, die gehen möchten, keine Steine in den Weg zu legen.

Real benötigt seinerseits spanische Spieler, um die von der UEFA in der Champions League geforderte Quote zu erfüllen. Nach den Abgängen von Nacho und Joselu könnten im kommenden Sommer auch Lucas Vazquez, Dani Carvajal oder Dani Ceballos die Königlichen verlassen, sodass in dieser Hinsicht wieder Bedarf bei Real bestünde.