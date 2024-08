Ilkay Gündogan vor Wechsel vom FC Barcelona zu Manchester City? So reagiert Toni Kroos

"Wow", schrieb Kroos einfach nur bei X als Reaktion auf eine entsprechende Meldung des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano. Er garnierte seine kurze Nachricht mit drei Emojis des Affen, der sich die Augen zuhält.

Gündogan und Kroos standen sich in der vergangenen Saison noch in den Clásicos zwischen Barça und Real in Spanien gegenüber. Gemeinsam liefen sie im Sommer für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM auf. Während Kroos schon vor dem Turnier angekündigt hatte, dass er seine Karriere nach der Europameisterschaft beendet, tat dies Gündogan in dieser Woche - allerdings nur im DFB-Team.