"Hat ihn begrüßt": Antonio Rüdiger gerät im Training von Real Madrid mit Endrick aneinander

Real sicherte sich Endrick für eine Ablösesumme in Höhe von 48 Millionen Euro, die an Palmeiras ging. Der Betrag kann durch Bonuszahlungen noch weiter ansteigen.

Mit dem Wechsel nach Madrid musste der Brasilianer warten, bis er 18 Jahre alt geworden ist. Das war am 21. Juli der Fall, kurz darauf ging es für ihn schon zu Real, wo er sich während einer tränenreichen Pressekonferenz den Fans und Journalisten vorstellte.

Real leistete sich im ersten Test in den USA eine Niederlage: Gegen die AC Milan unterlagen die Blancos in Chicago am Mittwoch mit 0:1. Am 3. August folgt der Clásico gegen den FC Barcelona in New Jersey, am 6. August noch ein Vergleich mit dem FC Chelsea in North Carolina.