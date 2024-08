Der nächste große Transfer des FC Barcelona? Hansi Flick wünscht sich angeblich Star aus der Premier League

Aufgrund seiner unterdurchschnittlichen Leistungen wurde er auch nicht von Nationaltrainer Gareth Southgate in den englischen Kader für die EM in Deutschland berufen. In der aktuellen Saison kam er in den bisherigen beiden Pflichtspielen Uniteds im Supercup und in der Liga gegen Fulham jeweils zum Einsatz, konnte dabei aber nicht überzeugen.

Die Katalanen haben bislang noch kein offizielles Angebot für Rashford abgegeben - und es bleibt abzuwarten, ob sie dies bis zur Schließung des Transferfensters Ende des Monats tun werden.

Die nächste Einsatzchance hat der Stürmer am Samstag, wenn es für die Red Devils in der Premier League gegen Brighton geht.