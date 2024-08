"Er wird mehr in den Vordergrund rücken": Carlo Ancelotti macht Real Madrids Youngster Arda Güler Hoffnung

"Diese Saison wird für ihn wichtig sein, er wird mehr in den Vordergrund rücken. Ardas beste Position ist zwischen den Linien, er kann ein Zehner sein, er kann ein rechter Mittelfeldspieler sein. In der Zukunft könnte er einer der drei Mittelfeldspieler sein", sagte Ancelotti.

Und der Italiener ergänzte: "Ich denke, je näher am Tor er spielt, desto besser ist es für das Team. Er ist sehr effektiv, er erzielt viele Tore auf engstem Raum, er hat ein besonderes Talent. Das beweist er am besten, wenn er näher am Tor agiert."