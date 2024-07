Zweitligist wirft FC Barcelona "Plünderung" vor und droht rechtliche Schritte an

Der spanische Zweitligist Real Saragossa hat wegen der Abwerbung von zwei Jugendspielern durch den FC Barcelona rechtliche Schritte angekündigt und in einem öffentlichen Statement gegen die Katalanen geschossen.

Barça steht nach spanischen Medienberichten kurz vor der Verpflichtung von Gorka Buil und Samuel Borniquel, die beide 14 Jahre alt sind und sich in La Masia weiterentwickeln sollen.

Real Saragossa teilte in seinem Statement mit deutlichen Worten mit: "Nach den jüngsten Ereignissen, den erzwungenen Abgängen von Spielern aus unserer Jugend-Akademie, will Real Saragossa klarstellen, dass wir in den letzten Jahren Opfer einer Plünderung geworden sind. Davon sind immer jüngere Spieler betroffen - was einen riesigen Schaden an einem der wichtigsten Pfeiler unseres Vereins verursacht: der Jugendarbeit."

Der Klub ergänzte: "Mit unserem Modell haben in der letzten Saison 15 Spieler, die aus unserer Jugend stammen, ein Pflichtspiel für uns gemacht. Der Verein steckt viel Arbeit und Geld in das Training und die Entwicklung seiner Spieler und das alles wird dann von Klubs mit größeren Mitteln genutzt."