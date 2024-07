Zuletzt trug sie ein Landsmann: Real Madrid verkündet Rückennummer von Kylian Mbappé

Die Rückennummer 7, die Mbappé bei Paris Saint-Germain trug, hat bei Real Vinicius Junior. Der Brasilianer wird sie auch nach Mbappés Ankunft behalten.

Um die Nummer 10, die Mbappé in der französischen Nationalmannschaft trägt, wollte der 25-jährige Stürmerstar dem Vernehmen nach aus Respekt vor Luka Modric nicht bitten. Der Kroate wird voraussichtlich noch ein weiteres Jahr bei Real dranhängen und weiterhin mit seiner 10 auflaufen.

Mit der Nummer 9 bei Ankunft in Madrid tritt Mbappé derweil in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo. Der Portugiese war 2009 von Manchester United zu Real gewechselt und hatte in seiner ersten Saison bei den Blancos ebenfalls die 9 auf dem Rücken getragen. Erst ab dem zweiten Jahr wechselte CR7 dann zu seiner ikonischen Nummer 7.

Die 9 war beim Champions-League-Sieger in der vergangenen Saison nicht vergeben, zuvor hatte sie das Trikot von Mbappés Landsmann Karim Benzema, der sich zu Al-Ittihad verabschiedete, geziert.

Da Mbappés Vertrag bei PSG Ende Juni ausgelaufen war, wechselte er ablösefrei nach Madrid. Bei den Spaniern hat der Kapitän der französischen Nationalmannschaft einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.