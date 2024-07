Transfer von Alphonso Davies vom FC Bayern München wohl "in weite Ferne" gerückt: Real Madrid trifft wichtige Personalentscheidung

Demnach solle der französische Nationalspieler nach der Rückkehr aus seinem verlängerten EM-Urlaub ein neues Arbeitspapier unterzeichnen, das ihn zwei weitere Jahre an die Blancos bindet. Darin soll auch die Option auf eine weitere Spielzeit verankert sein. Diese ist an die Zahl an Einsätzen gekoppelt.

Um die Besetzung des Linksverteidigerpostens bei Real gab es lange Spekulationen. Weil Mendy in den letzten Jahren häufig verletzt war, bemühte sich der CL-Sieger in den vergangenen Monaten um Alphonso Davies (23) vom FC Bayern. Dessen Vertrag läuft ebenfalls 2025 aus.

Laut Marca habe sich Trainer Carlo Ancelotti (65) allerdings für einen Verbleib Mendys stark gemacht und eine Verpflichtung Davies' sei nun "in weite Ferne gerückt".