Neuzugang Endrick freut sich auf Real Madrid und Kylian Mbappé: "Wie in einem Videospiel"

Real hatte die Verpflichtung von Endrick schon Ende des Jahres 2022 eingetütet. Nach Vollendung seines 18. Lebensjahres darf der Stürmer nun diesen Sommer tatsächlich in Madrid anheuern.

Die Ablösesumme, die an Endricks brasilianischen Heimatklub Palmeiras fließt, beträgt 47,5 Millionen Euro. Für Palmeiras hatte der brasilianische Nationalspieler im bisherigen Jahresverlauf 2024 in 22 Einsätzen vier Tore erzielt.

Zuletzt war Endrick noch für Brasilien bei der Copa América im Einsatz. Er kam in allen vier Spielen zum Zug, stand im Viertelfinale gegen Uruguay dann sogar in der Startelf. Das bittere Aus nach Elfmeterschießen konnte aber auch er nicht verhindern.

Nach seinem Urlaub soll Endrick Ende Juli offiziell bei Real vorgestellt werden. Die Vorstellung von Mbappé, der ablösefrei von Paris Saint-Germain kommt, ist derweil für den 16. Juli angesetzt.

Die Königlichen absolvieren in der Vorbereitung unter anderem eine Tour in die USA. Dabei stehen Testspiele gegen die AC Milan (31. Juli), den FC Barcelona (3. August) und den FC Chelsea (6. August) an. Die Pflichtspielsaison beginnt dann am 14. August mit dem UEFA Super Cup gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo.