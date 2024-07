"Ich sage ihm, dass er Manchester verlassen soll": Dani Carvajal wirbt heftig um Transfer von Rodri

Carvajal schilderte beim Radiosender COPE: "Ich nerve ihn jeden Tag, dass er bei Real Madrid unterschreiben soll. Ich sage ihm dann, dass er Manchester verlassen soll, dass das Wetter dort schlecht ist, dass die Sonne dort nicht scheint und dass er nach Madrid kommen soll, weil wir ihn brauchen."

Auf fruchtbaren Boden sind seine Abwerbungsversuche laut Aussage des 28 Jahre alten Rechtsverteidigers allerdings bislang nicht. "Er antwortet dann, dass er noch einen Vertrag hat. Aber für uns wäre er perfekt."

Rodri gilt als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler auf der Welt. Das untermauert er aktuell auch wieder in der spanischen Nationalmannschaft bei der EM. In der Furia roja ist er der Fixpunkt im Mittelfeld und steuerte beim 4:1 in der Vorrunde gegen Georgien einen Treffer bei.