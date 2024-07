Neues Trikot mit Änderung: FC Barcelona verkauft anderes Shirt an Fans

Der Grund, warum nun ein anderes Trikot als das, welches die Spieler tragen, in den Verkauf gegeben wird, ist unklar. Mehr Umsatz dürfte Barcelona damit nicht erzielen, denn die Fans wollen normalerweise genau das Shirt besitzen, das auch die Spieler auf dem Rasen tragen.

Zum dritten Mal in Folge fliegt der FC Barcelona während der Vorbereitung auf die neue Saison in die USA. Auf der Testspielreise trifft das neue Team von Trainer Hansi Flick am 30. Juli auf Manchester City, am 3. August im Clásico auf Real Madrid und am 6. August auf die AC Milan.

Dann werden die Katalanen auch mit Sicherheit ihr neues Trikot vorführen, das bislang noch nicht offiziell präsentiert wurde und deshalb noch nicht erhältlich ist.