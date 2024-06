Real Madrid wird Kylian Mbappé erst vorstellen - und dann auf ihn verzichten

Demnach hatte Real zunächst darauf gehofft, den Franzosen, der ablösefrei von Paris Saint-Germain kommt, zwischen dem Champions-League-Finale und dem Beginn der Europameisterschaft in Deutschland präsentieren zu können, doch das ging aufgrund der laufenden Vorbereitung Mbappés mit der Équipe Tricolore nicht.

Mbappé wird mit Frankreich darauf hoffen, am 14. Juli in Berlin das EM-Finale bestreiten zu können. Sollte sein Team den Titel holen, stünde am folgenden Tag in Paris die große Siegesfeier mit einer Parade durch die Stadt an. Der erste freie Tag für Mbappé wäre dann der 16. Juli - und dann soll es zu Real gehen.