Keine Stars für Hansi Flick: FC Barcelona will angeblich Jaden Philogene von England-Zweitligist Hull City ausleihen

Barça-Transfers erneut von Finanzproblemen bedroht

Sollte Barcelona bis Ende Juni nicht 130 Millionen Euro einsparen, müsse der Klub laut The Athletic mit drastischen Beschränkungen auf dem Transfermarkt rechnen. Barça-Spieler, die bereits in der Vergangenheit mit einem teuren Abgang in Verbindung gebracht worden sind, sind Raphinha, Frenkie de Jong und Ronald Araújo.

Der 22-jährige Philogene stammt aus der Jugend von Aston Villa. Dort schaffte er seinen Durchbruch allerdings nicht, sodass Villa ihn im Sommer 2023 für knapp sechs Millionen Euro an Hull City verkaufte.

In der englischen zweiten Liga startete der Flügelspieler Philogene in der vergangenen Saison richtig durch: Er erzielte in 32 Spielen zwölf Tore und bereitete sechs weitere vor. Sein Marktwert verdreifachte sich auf 15 Millionen Euro - aber selbst dieser Betrag ist wohl für Barcelona zu hoch.