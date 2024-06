"Das hat mich zum Nachdenken gebracht": Barça-Präsident Joan Laporta begründet Trennung von Xavi

"Xavi hatte mir gesagt, dass er diesem Team vertraut. Allerdings hörten sich einige seiner Aussagen an, als hätte er seine Meinung geändert. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich hatte das Gefühl, dass ich etwas ändern muss, und das gleiche Gefühl hatte auch der Vorstand", sagte Laporta im vereinsinternen Podcast von Barça One, The Presidential Podcast.

Der Präsident begründete: "Xavi hat einen guten Job gemacht, er hat die Mannschaft in einer Zeit großer Schwierigkeiten übernommen. Letztes Jahr haben wir die Liga und den Super Cup gewonnen, aber dieses Jahr lief es nicht gut. Im Februar habe ich zugestimmt, ihn im Juni zu entlassen, weil er ein Culé ist und weil wir dadurch nicht schnell einen Ersatz suchen mussten. Dann hat er uns gebeten, weiterzumachen, und ich habe ihn gefragt, ob er an die Mannschaft glaubt, und er hat ja gesagt."

Doch dann sei es bei Laporta zum Umdenken gekommen: "Die Veränderungen in der Mannschaft haben mich zum Umdenken gebracht. Ich habe an Hansi Flick gedacht, um das Beste aus dieser Mannschaft herauszuholen. Mit Xavi haben wir es elegant zu Ende geführt. Ihm stehen die Türen des Vereins offen, das hat er sich verdient."