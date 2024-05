Weil er Spanisch spricht: Hansi Flick nimmt Heiko Westermann offenbar mit zu Barça

Westermann wird neben Sorg Assistent des Chefcoaches, während sich Tapalovic um die Torhüter kümmert. Flick war am Mittwoch bei Barça als neuer Mann auf der Bank und damit als Nachfolger von Xavi vorgestellt worden. Er hat einen bis 2026 laufenden Vertrag beim aktuellen spanischen Vizemeister unterschrieben.

Für den ehemaligen Abwehrspieler haben dem Bericht zufolge drei Dinge gesprochen: Er spricht aus seiner Zeit bei Real Betis noch Spanisch, kennt darüber hinaus die Liga und außerdem auch Flick aus der gemeinsamen Zeit beim DFB.

Westermann stammt aus der Jugend von Greuther Fürth, wechselte danach zu Arminia Bielefeld, dem FC Schalke 04 und zum Hamburger SV. In der Saison 2015/16 kickte er für Real Betis in Sevilla. Danach folgten zwei weitere Auslandsabenteuer bei Ajax Amsterdam und Austria Wien, bevor er 2018 seine Karriere beendete.

Als Trainer begann er als Assistent in der Jugend von Fortuna Düsseldorf. Danach folgte der Wechsel zum DFB, bei dem er sich vom Co-Trainer bei der U15 in den Altersklassen nach oben arbeitete. Seit Sommer 2023 war er Co in der U19-Nationalmannschaft.