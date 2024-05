Serviette mit erstem Barcelona-Vertrag von Lionel Messi wurde für sehr viel Geld verkauft

Im Dezember 2000 hatten sich der damalige Barça-Sportdirektor Carles Rexach und die Berater Josep Minguella und Horacio Gaggioli darauf geeinigt, dass sich der damals 13 Jahre alte Messi der Nachwuchsakademie des FC Barcelona anschließt und von seinem Heimatklub Newell's Old Boys nach Katalonien wechselt.

Die Vereinbarung hielten sie auf eben jener Serviette fest, die Gaggioli über 23 Jahre lang behielt. Um wen es sich bei dem Käufer der Serviette handelt, wurde nicht näher kommuniziert.

Auf der Serviette stand Folgendes geschrieben:

"In Barcelona, am 14. Dezember 2000, und in Anwesenheit der Herren Minguella (Josep, d. Red.)und Horacio (Gaggioli, d. Red.), verpflichtet sich Carles Rexach, technischer Sekretär des FCB, ungeachtet aller abweichenden Meinungen den Spieler Lionel Messi zu verpflichten, vorausgesetzt, dass wir die vereinbarten Beträge einhalten."