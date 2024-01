"Wir konnten ihn nicht stoppen": Wie ManUniteds Bad Boy Mason Greenwood beim FC Getafe aufblüht

© getty

Mason Greenwood: Spanisch-Stunden und Therapie-Sitzungen

Greenwood soll sich gut mit seinen Teamkollegen verstehen, auch wenn aufgrund der geringen Englischkenntnisse der Getafe-Spieler Greenwoods Yorkshire-Akzent für eine Sprachbarriere sorgt. Nach Angaben von El Mundo nimmt er Spanisch-Unterricht und hat auch Therapie-Sitzungen mit einem Psychologen. Greenwood wird als schüchtern, aber höflich beschrieben. Es ist aufgefallen, dass er Kindern, die auf dem Trainingsgelände auf die Spieler warten, immer Autogramme gibt. Anders als bei United hat es bislang keine Disziplinlosigkeiten gegeben.

"Man muss nicht viel Durchblick haben, um zu erkennen, dass er ein introvertierter Typ ist, der immer sine Kopfhörer auf hat. Aber er ist glücklich hier. Er will sich einfach bei den Fans für ihre Unterstützung bedanken, denn die Fans glauben an ihn", so eine Quelle des Vereins bei El Mundo. "Unabhängig davon, was die Boulevardpresse schreibt, sehen wir, dass er sich in der Stadt wohlfühlt, ihm gefällt das Essen und das Klima. Kurzum, er ist voll bei der Sache."

Greenwood lebt Berichten zufolge mit seiner Freundin, der gemeinsamen Tochter, die im Juli letzten Jahres geboren wurde, und seinem Vater in der schönen Wohngegend Boadilla del Monte. In der Liga-Winterpause kehrte die Familie über Weihnachten nach Manchester zurück. Eine Quelle sagte der Sun: "Er hatte in seiner bislang noch kurzen Karriere viele Probleme neben dem Platz, aber er scheint sie endlich anzugehen und sie zu lösen. Sie [Greenwood und seine Freundin] mögen es, in Madrid ausgehen zu können, ohne das Gefühl zu haben, dass sie von allen beobachtet werden."