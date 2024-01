Erling Haaland statt Kylian Mbappé: Ex-Trainer gibt Real Madrid einen Tipp

© getty

Nach dem Abschied von Karim Benzema steht Real in dieser Saison ohne einen Starstürmer da. Joselu ist zwar auf Leihbasis von Espanyol Barcelona gekommen, hat aber in dieser Saison bisher nur fünf Tore in LaLiga erzielt. Los Blancos haben die Option, ihn dauerhaft zu verpflichten, würden aber sicherlich lieber einen Weltklasse-Spieler wie Mbappé oder Haaland holen, um ihren Kader im Sommer 2024 zu verstärken.

Los Blancos müssen auf eine Entscheidung von Mbappé warten. Es wird erwartet, dass der Stürmer über seine Zukunft nicht vor Ende Januar entscheidet.

Die Spanier hatten bereits im Jahr 2022 versucht, Haaland zu verpflichten. Haaland steht bei den Citizens noch bis 2027 unter Vertrag und hat Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel, die von Teams außerhalb der Premier League im Sommer 2024 gezogen werden kann.