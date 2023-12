Real Madrids neues Supertalent Nico Paz: Auffällige Parallelen zu Dominik Szoboszlai - und Toni Kroos ist begeistert

Seit dem 29. November kennt die ganze Fußball-Welt Nico Paz. Da nämlich erzielte der 19-jährige Argentinier im Trikot von Real Madrid sein erstes Profitor und das ausgerechnet in der Champions League. Der Hype ist seitdem riesig. SPOX stellt Reals neuestes Wunderkind vor.

Real Madrids Held in der Champions League gegen die SSC Neapel vor gut einer Woche (4:2) war ein bisher praktisch Unbekannter. Fünf Minuten vor Schluss stand es 2:2 zwischen den Blancos und den Italienern. Real suchte den entscheidenden Treffer. Sollte es wieder einmal Jude Bellingham richten? Nein, denn diesmal war ein gewisser Nico Paz der Matchwinner. Der Argentinier bekam den Ball weit vor dem Sechzehner, drehte sich gekonnt an einem Verteidiger vorbei und feuerte aus 25 Metern ab. Der Ball landete unten links im Netz. Nach dem Spiel schien Trainer Carlo Ancelotti nicht überrascht zu sein: "Er ist ein Spieler für die Zukunft von Real Madrid. Er hat all die Qualitäten, die ein Spieler für diesen Verein haben muss." Der 19-Jährige ist in der Tat exzellent am Ball und gute Gene hat er sowieso: Paz' Vater spielte einst in der argentinischen Nationalmannschaft. Der bei Real Madrid Castilla ausgebildete Mittelfeldspieler hat so starke Konkurrenz wie sonst nirgendwo auf der Welt. Doch von den Stars kann Paz auch perfekt lernen und sich in seinem Tempo weiterentwickeln. Wer ist Nico Paz, warum schätzt Real ihn so hoch ein und hat er wirklich eine Zukunft in dem wohl besten Mittelfeld der Geschichte?

© getty Real-Juwel Nico Paz: Die ersten Schritte Paz hatte vom ersten Tag an einen gewissen Vorteil. Sein Vater Pablo war selbst ein hervorragender Fußballer, ein Innenverteidiger - der seine 21 Jahre dauernde Karriere in Argentinien begann, dann in LaLiga wechselte und schließlich auf den Kanarischen Inseln aufhörte. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt er 14 Spiele und stand im Kader für die Weltmeisterschaft 1998. Sein Sohn Nico wurde schon früh als Talent erkannt. Der auf Teneriffa geborene Paz junior war ursprünglich wie sein Vater Innenverteidiger. Doch als er heranwuchs und sich entwickelte, wurde klar, dass er besser ins Mittelfeld passte. Das erkannte auch Reals Trainer, als sie ihn 2016 in La Fabrica, ihre Elite-Jugendabteilung, holten. Paz entwickelte sich schnell zu einem vielversprechenden Offensivspieler, bevor er sich im zentralen Mittelfeld etablierte.

© getty Real-Juwel Nico Paz: Der große Durchbruch Paz' Entwicklung verlief schrittweise und nicht von heute auf morgen. Die Qualität in La Fabrica ist so hoch, dass man ihm die Zeit gab, sich zu entwickeln und seine beste Position zu finden. Er trainierte 2021 mit Raúls Castilla und gab im Januar 2022 sein offizielles Debüt für die U-23-Mannschaft Reals. Damals war er 17 Jahre alt. Sein erstes Tor für die Reserve erzielte Paz weniger als eine Woche später im Spiel gegen Getafe nach nur drei Minuten. Danach lebte er sich ein und beeindruckte weiter. Ancelotti, der in der Vergangenheit nur ungern auf die Akademie zurückgegriffen hat, berief den Youngster im vergangenen Sommer ins Training der ersten Mannschaft.

© getty Real-Juwel Nico Paz: So läuft's gerade Die Verletzungsmisere in Madrid hat sich für Paz als Segen erwiesen. Da Vinícius Jr. ausfiel, Luka Modric um seine Fitness kämpfte und Brahim Diaz noch nicht ganz einsatzbereit war, ergatterte sich der junge Spieler ein paar Minuten bei den Profis. Er gab sein Debüt in der Champions League gegen Braga (3:0) und arbeitete sich von da an in die Mannschaft. Mittlerweile hat Paz viermal für die Profis der Blancos gespielt und sich dabei jedes Mal gut geschlagen. Zuletzt hob Toni Kroos - der weiß, wie man ein erfolgreicher Mittelfeldspieler wird - Paz' Qualitäten hervor: "Dieser Junge sollte jeden Tag mit uns trainieren, denn er ist sehr gut". Und obwohl Paz in Madrid regelmäßig auf der Bank sitzt, hat er bei der Castilla mit sechs Toren in zehn Einsätzen ebenfalls beeindruckende Leistungen gezeigt. Nach Angaben von The Athletic hatte Paz gehofft, in die spanische Nationalmannschaft berufen zu werden. Doch da Luis de la Fuente wenig Interesse an dem Teenager zeigte, wurde Argentinien aktiv. Paz trainierte im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2022 mit der A-Nationalmannschaft und könnte schon bald sein Debüt geben.

© getty Real-Juwel Nico Paz: Seine Stärken Paz ist insofern ein interessanter Spieler, als er sich nicht so recht auf eine bestimmte Position festlegen lässt. Eigentlich ist er ein Spielmacher, aber wenn es nötig ist, wechselt er in die Zentrale oder sogar ins Sturmzentrum. Die Trainer der Akademie betonten, dass er sich auf engem Raum gut zurechtfindet und körperlich so stark ist, dass er sich nicht abdrängen lässt. Er hat einen ausgezeichneten rechten Fuß und ist auch in der Luft gut - mit seinen 1,86 Metern kann er es mit den meisten Innenverteidigern aufnehmen. In gewisser Weise sind also alle Eigenschaften eines modernen Offensivspielers vorhanden.

© getty Real-Juwel Nico Paz: Woran er arbeiten muss Der Hype um Paz ist so groß, dass es schwer ist, allzu viele Schwächen in seinem Spiel auszumachen. Allerdings gibt es ein paar kleinere Probleme. Das Fehlen einer klaren Position macht den Teenager etwas unberechenbar, wenn er den Ball nicht hat. Für die Castilla ist er ein williger Pressingspieler, der aber zu oft überspielt wird und zu ungeschickten Fouls neigt. Diese defensive Disziplin muss sich noch verbessern, wenn er sich bei Real durchsetzen will - vor allem auf einer der beiden zentralen Positionen. Außerdem muss er sich natürlich noch an das Tempo des Spiels auf höchstem Niveau gewöhnen. Ansonsten sollte man den aufstrebenden Star aber auf einem hohen Niveau spielen lassen. Er ist zu gut für die zweite Mannschaft.

© getty Real-Juwel Nico Paz: Der neue ... Dominik Szoboszlai? Einige Real-Fans verglichen Paz in ihrer Euphorie bereits mit Legende Zinédine Zidane. Aber das passt nicht wirklich. Paz' Fähigkeiten sind andere - und es ist auch so gut wie unmöglich, der nächste Zidane zu sein - es sei denn, man heißt Jude Bellingham. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, die zu Vergleichen mit einer Vielzahl von Mittelfeldspielern führen können. Seine Dribbelkünste bei dieser Größe erinnern sicherlich an Bellingham. Aber Paz ist viel direkter als diese beiden Spieler und auch nicht ganz so ruhig am Ball. Ein passenderer Vergleich wäre dann vielleicht Dominik Szoboszlai. Die beiden haben eine bemerkenswert ähnliche Statur. Und ihre Anfänge als Flügelspieler und ihr späterer Wechsel in eine zentralere Rolle haben ähnliche Fähigkeiten hervorgebracht. Beide sind geschmeidige und kraftvolle Dribbler mit ausgezeichneten Schussfähigkeiten. Der Ex-Leipziger Mittelfeldspieler Szoboszlai ist zwar selbst noch nicht in seiner Prime, aber der Vergleich ist durchaus angebracht.