Karim Benzema verlässt Real Madrid: Seine zehn Top-Momente bei den Königlichen

Karim Benzema wird Real Madrid diesen Sommer verlassen. Und er hinterlässt im Bernabéu natürlich ein immenses Vermächtnis. Das waren seine zehn besten Momente bei den Königlichen.

Anders als bei den meisten Transfergerüchten ging es bei jenem um Karim Benzema jüngst sehr schnell. Am Montag wurde spekuliert, der 35-jährige Stürmerstar könnte ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen haben, um dort zu spielen. Am Mittwoch hatte er angeblich Real Madrid mitgeteilt, dass er bei Al-Ittihad unterschreiben wird. Und am Sonntag wurde sein Abschied aus dem Santiago Bernabéu dann offiziell gemacht. Damit verabschiedet sich eine Vereinslegende von dem Klub, mit dem er so unglaublich viele Erfolge feierte. In seinem letzten Spiel erzielte Benzema standesgemäß ein Tor. Wenngleich Benzema bei Real lange kein absoluter Superstar war, sich stattdessen auf einige besondere Momente konzentrierte. Denn von der Sekunde an, als er 2009 aus Lyon nach Madrid kam, bis zum Abgang von Cristiano Ronaldo im Jahr 2018, wurde Benzema vor allem für seine Selbstlosigkeit geschätzt. Oft arbeitete er CR7 zu und ließ den Portugiesen glänzen. Das hat dazu geführt, dass Benzema als Stürmer lange derart unterschätzt wurde. Nach Ronaldos Abgang rückte Benzema dann aber ins Rampenlicht - und schlüpfte in eine Rolle, die er voll und ganz annahm und seinen Ruf als einer der ganz Großen des Fußballs festigte. Er ist der zweitbeste Torschütze in Reals Vereinsgeschichte und hat so ziemlich jede Trophäe, die es im Vereinsfußball gibt, gewonnen. Aber was waren Benzemas beste Momente im Trikot von Madrid? SPOX und GOAL hat eine Top-10 zusammengestellt ...

© getty Karim Benzema: Das schnellste Clásico-Tor aller Zeiten Platz 10 Eigentlich erinnert man sich in Madrid wahrscheinlich nicht so gerne an jenes Spiel, da es schließlich mit 1:3 verloren ging. Aber Benzema machte es dennoch zu einem denkwürdigen Duell, als er im Clásico gegen Barcelona im Dezember 2011 nur 25 Sekunden brauchte, um zu treffen. Es war kein besonders schönes Tor, denn der französische Stürmer musste nach einer Reihe von Fehlern der Katalanen nur noch den Ball einschieben. Dennoch trug er sich mit diesem Treffer in die Clásico-Rekordbücher ein, was an sich schon eine Leistung ist.

© getty Karim Benzema: Verlängerungs-Irrsinn im Bernabéu Platz 9 Ein Champions-League-Viertelfinale, das Real zu verlieren schien - aber da hatte Chelsea die Rechnung ohne Benzema gemacht. Die Blues schafften es im April 2022 mit einem 3:1 nach 90 Minuten im Rückspiel von Madrid noch in die Verlängerung. In jener war dann Benzema mit einem Kopfball-Tor zur Stelle, das die Spanier ins Halbfinale führte.

© getty Karim Benzema: Fallrückzieher-Tor gegen Ajax Platz 8 Die meisten von Benzemas Toren entstehen durch raffinierte Abschlüsse mit dem Fuß oder clevere Kopfbälle. Er ist ein eiskalter Torjäger, aber er war eigentlich selten ein extrem spektakulärer Spieler. Doch im Oktober 2010 stellte er diese Behauptung in einem Champions-League-Spiel gegen Ajax in Frage. Es war ein Spielzug wie von Legenden gemacht: Ronaldo und Marcelo machten den Raum frei, während Kaká über die rechte Seite nach vorne stürmte. Seine Flanke in den Strafraum landete leicht hinter Benzema und jener entschied sich kurzerhand für einen Fallrückzieher. Das Resultat: Ein absolutes Traumtor!

© getty Karim Benzema: Unglaubliches Dribbling gegen Atlético Platz 7 Wenn Atlético-Spieler von Trainer Diego Simeone in der Überzahl sind, ist es schwer, sich durchzusetzen. Benzema schreckte das aber nicht ab. Im Champions-League-Halbfinale 2017 befand sich Benzema in der Nähe der Eckfahne unter dem Druck mehrerer Gegenspieler. Wie sich der Franzose in dieser Szene aus den Fängen von Diego Godin oder Stefan Savic befreite, war atemberaubend. Und damit nicht genug: Im Anschluss an sein spektakuläres Dribbling legte er Isco das entscheidende Auswärtstor auf - auch dank Benzemas überragendem Assist zog Real also ins Finale ein, das bekanntlich gegen Juventus gewonnen wurde. Denn Real stand kurz davor, einen 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel zu verspielen. Stattdessen machte Benzema mit seinem Gala-Auftritt alles klar.

© getty Karim Benzema: Raúl überholt Platz 6 Um es in der ewigen Torschützenliste von Real Madrid ganz nach vorne zu bringen, braucht man viele Tore - doch Benzema hat es geschafft. Im Februar 2023 überholte er mit Raúl eine Vereinslegende, indem er gegen Elche einen Doppelpack erzielte und damit den zweiten Platz im ewigen Ranking der Blancos einnahm. Der Franzose liegt zwar weit hinter dem erstplatzierten Ronaldo und wird den Portugiesen nun auch nicht mehr einholen können. Aber der zweite Platz hinter einem der ganz Großen des Fußballs ist nichts, wofür man sich schämen müsste.

© getty Karim Benzema: Sein Tor im CL-Finale Platz 5 Liverpool-Fans, bitte wegschauen. Über die Leistung von Loris Karius im Champions-League-Finale 2018 lässt sich noch viel diskutieren. Jürgen Klopp hatte auf die Tatsache verwiesen, dass der Torhüter mit einer Gehirnerschütterung spielte, während Reals Fans wahrscheinlich argumentieren würden, dass Karius einfach nur einen Aussetzer hatte. Wie auch immer, dieses Tor war die Initialzündung für Reals Triumph. Benzema kam einem Abwurf von Karius einfach in die Quere, indem er spekulativ ein Bein ausstreckte - um dann zu sehen, wie der Ball durch seinen Block ins Netz rollte. Es war nichts besonders Spektakuläres, aber es ist bemerkenswerterweise immer noch sein einziges Tor in einem Finale der Champions League. Gut, dass es bei einem Sieg fiel!

© getty Karim Benzema: Manchester Citys Schreckgespenst Platz 4 Ein weiteres Beispiel aus dem wundersamen Champions-League-Lauf von 2022. Obwohl Rodrygo mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit die Verlängerung im Halbfinale gegen Manchester City ermöglichte, war es Benzemas einzigartiger Moment, der die Blancos letztlich ins Finale brachte. Drei Minuten nach Beginn der Verlängerung stürmte der Franzose in den Strafraum und wurde von einem ungeschickten Ruben Dias zu Fall gebracht. Benzema trat zum Elfmeter an, ignorierte die Sticheleien von Ederson und verwandelte den Strafstoß sicher, was das Santiago Bernabéu zur Ekstase brachte.

© getty Karim Benzema: Barça per Hattrick aus dem Pokal geworfen Platz 3 Der Franzose durchlebte gerade eine schwierige Phase, als Madrid Anfang April im Halbfinale der Copa del Rey auf Barcelona traf. Obwohl Benzema einen Formaufschwung hatte, war das Jahr 2023 bis dato von einigen Rückschlägen und Problemen bei der Torausbeute geprägt. Doch gegen den späteren spanischen Meister drehte Benzema so richtig auf. In der zweiten Halbzeit erzielte er drei Treffer, davon zwei innerhalb von zehn Minuten, und brachte Real damit auf die Siegerstraße. Und er sorgte dafür, dass die Madrilenen in seiner letzten Saison im Klub zumindest einen großen Titel holten (im Finale schlug man später Osasuna mit 2:1). Dass Benzema dieser Hattrick im Camp Nou gelang, machte die ganze Sache noch etwas süßer.

© getty Karim Benzema: DER Hattrick gegen PSG Platz 2 Real war zur Halbzeit des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League gegen Paris Saint-Germain im März 2022 noch nicht ganz aus dem Spiel. Obwohl die Königlichen in der Addition mit 0:2 im Rückstand lagen, hatte PSG das Spiel nicht wirklich unter Kontrolle. Real hatte also noch eine Chance. Und Benzema sorgte dafür, dass sie genutzt wurde. Der Stürmer erzielte nach einer Stunde sein erstes Tor und legte in den folgenden 17 Minuten zwei weitere nach, womit er eine Pariser Mannschaft mit Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar im Alleingang zur Verzweiflung brachte. Es sollte der Beginn eines der größten Champions-League-Läufe aller Zeiten werden.