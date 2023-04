Lamine Yamal: Barcelonas Rekordtalent ist der beste Spieler aus La Masia seit Lionel Messi

Lamine Yamal vom FC Barcelona wird der Sprung in die Weltspitze zugetraut. In Xavis Kader hat es der 15-Jährige schon mal geschafft.

Es gehört schon etwas dazu, um es als jüngster Spieler in der Geschichte des FC Barcelona in einen Spieltagskader berufen zu werden. Die berühmte Nachwuchsakademie La Masia hat schließlich einigen Legenden hervorgebracht. Aber keine von ihnen - weder Lionel Messi noch Xavi oder Carles Puyol - hat es früher in die erste Mannschaft geschafft als Lamine Yamal.

Yamal wird im Juli 16 Jahre alt und trainiert schon seit einiger Zeit bei Barças Profis mit. Cheftrainer Xavi lud den Flügelstürmer im vergangenen Herbst zu einigen Probeeinheiten ein und Yamal hinterließ offenbar einen guten Eindruck. Am Sonntag gehörte er zum Kader für das LaLiga-Spitzenspiel gegen Atlético Madrid (1:0).

Yamals Leistungen in der Jugend haben bereits zu den gefürchteten Messi-Vergleichen geführt, nicht zuletzt, weil auch er ein talentierter Stürmer mit einem wunderbaren linken Fuß ist.

NXGN analysiert den Aufstieg des Wunderkinds...

Lamine Yamal: Die ersten Schritte

Yamal kam im Alter von fünf Jahren zum FC Barcelona, nachdem Scouts der Katalanen auf den Jungen aufmerksam geworden waren. Er ist der Sohn eines marokkanischen Vaters und einer guineischen Mutter, wuchs aber in Mataro, einem Vorort Barcelonas, auf.

Yamal wurde schon früh als Spitzentalent klassifiziert und spielte daher häufig drei oder vier Jahre über seiner Altersklasse. So lief er zum Beispiel bereits im Alter von 13 Jahren für die U16 auf und gehörte dort zu den besten Spielern.

Die Entwicklung des Angreifers verlief bisher rasant und ohne nennenswerte Dellen, das Messen mit älteren und körperlich stärkeren Kontrahenten hat ihm geholfen. Und es war sicher nicht von Nachteil, dass er ein ein linksfüßiger Rechtsaußen ist, dessen Fähigkeiten denen einer Vereinslegende ähneln.