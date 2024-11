"Ein Wunder: AS Rom ist mit Hummels wieder auferstanden" - Ex-BVB-Verteidiger beendet seine Pechsträhne

Mit der Inbrunst eines römischen Gladiators brüllte Mats Hummels seine Erleichterung heraus. Ein Tor! Die Erlösung! Nach all der Kritik, den vielen Spielen ernüchtert auf der Bank und einigen Patzern durfte der deutsche Verteidiger endlich für die AS Rom glänzen. Mit etwas Verspätung könnte der Rio-Weltmeister doch noch in der Ewigen Stadt ankommen.

"Endlich ging etwas in die richtige Richtung", schrieb Hummels in einer Instagram-Story, nachdem er bei seinem Startelfdebüt für die Roma mit einem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) in der Europa League bei Tottenham Hotspur das 2:2 (1:2) gerettet hatte. Und auch die italienische Presse, die den 35-Jährigen nach seinem unglücklichen Start in Rom harsch kritisiert hatte, huldigte Hummels plötzlich.

"Ein Wunder: AS Rom ist mit Hummels wieder auferstanden", schrieb Corriere dello Sport, der Treffer bedeute "den Neubeginn am Ende einer langen Durststrecke". Mehr noch: Dieser Moment, als Hummels eine scharfe Flanke des Ex-Leipzigers Angelino über die Linie drückte, könnte das "Schicksal des Spielers bei der AS Rom geändert haben", so das Blatt weiter.