Zoff mit Trainer und angeblich zu hohe Gehaltsforderungen: Wechsel-Spekulationen um Bayern-Transferkandidat Theo Hernández

Spannungen zwischen Hernández und Fonseca

Sportlich läuft es für Hernández in dieser Saison nicht reibungslos. Mehrfach kam es zu Spannungen mit Trainer Paulo Fonseca. Nach dem wilden 3:3 gegen Cagliari Calcio am Wochenende kritisierte der Coach seinen stellvertretenden Kapitän öffentlich für dessen Leistung in der Rückwärtsbewegung. "Solche Tore darf man nicht kassieren", sagte Foncesca. "Théo muss sich defensiv verbessern und wir arbeiten daran, das hinzukriegen."

Hernández wurde in der Jugend Atlético Madrids groß, 2017 schloss er sich für 24 Millionen Euro Ablöse dem Lokalrivalen Real an. Nach einer Leihe zu Real Sociedad ging es für ihn 2019 nach Mailand. Milan blätterte knapp 23 Millionen Euro für ihn hin. 2021/22 gewann Hernández mit dem Traditionsverein den Scudetto.