Unfassbares Spiel, unfassbarer Kenan Yildiz: Ehemaliger Junior des FC Bayern rettet Juventus bei 4:4-Spektakel im Derby d'Italia gegen Inter Punkt

Der im Campus des FC Bayern München ausgebildete türkische Nationalspieler Kenan Yildiz ist beim Derby d'Italia zwischen Inter Mailand und Juventus Turin (4:4) am Sonntagabend nach Einwechslung zum Mann des Spiels avanciert.

Yildiz wurde im Topspiel in San Siro in der 62. Minute für Timothy Weah eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag Juventus in einem da schon spektakulärem Spiel mit 2:4 in Rückstand, Inter schien auf dem Weg zu dem prestigeträchtigen Sieg.

Doch Yildiz hatte etwas dagegen. Zunächst traf der 19-Jährige, in Regensburg geboren und von 2012 bis 2022 im Nachwuchs des FC Bayern München aktiv, nach einem Konter in der 71. Minute per sattem Linksschuss aus knapp 16 Metern zum 3:4.

Elf Minuten später war es dann erneut Yildiz, der traf und Juve damit vor einer Niederlage bewahrte. Eine Flanke von Francisco Conceicao von der rechten Seite landete links im Strafraum bei Yilidz. Der Offensivmann legte sich den Ball kurz mit rechts vor und schloss dann aus zehn Metern schnörkellos mit links ab - Tor! 4:4!