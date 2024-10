"Sie treffen seit Jahren verrückte Entscheidungen": Ehemaliges Talent des FC Bayern München soll sich Juventus Turin anschließen

Manchester United? "Da klappt nichts"

Di Canio zog ein verheerendes Zwischenfazit zur Zirkzee und United: "Da klappt gar nichts, auch nicht bei Zirkzee. Er ist zu langsam für die Premier League. Mag sein, dass er mich noch mit Toren und guten Leistungen eines Besseren belehrt, aber in England sind die Verteidiger aggressiver und es werden 30 Prozent weniger Fouls gepfiffen als in der Serie A."

Bei United herrsche "so viel Verwirrung", dass sich Di Canio einen Wechsel nach Turin auf Leihbasis inklusive einer Kaufoption vorstellen kann.

Bei Juve träfe Zirkzee auf seinen ehemaligen Bologna-Coach Thiago Motta. "Zirkzee mag kein eiskalter Torjäger sein und er schießt dir keine 25 Treffer, aber er sorgt dafür, dass seine Mitspieler besser spielen", so der 56-Jährige.

Manchester United steht nach seinem schwächsten Start überhaupt in eine Premier-League-Saison vor einem Heimspiel gegen den FC Brentford. Juventus, aktuell auf Platz drei in der Serie A, bekommt es nach der Länderspielpause am Samstag zuhause mit Di Canios Ex-Verein Lazio zu tun.