"Schwierige Roll": Wie Roma-Trainer Ivan Juric die Situation von Mats Hummels erklärt

Mats Hummels noch ohne eine einzige Einsatzminute

Hummels entschied sich schlussendlich jedoch für die Roma. Die Unterschrift erfolgte am 4. September. Seitdem hat der 35-Jährige jedoch noch keine einzige Spielminute für die Hauptstädter absolviert. In vier Partien saß er viermal 90 Minuten lang auf der Bank.

Die Römer müssen am Donnerstag (3. Oktober) im zweiten Spiel der noch jungen Europa-League-Saison gegen IF Elfsborg ran. Das Duell geht um 21 Uhr los und wird in der Boras Arena in der gleichnamigen Stadt Boras ausgetragen. Beide Mannschaften sind im Wettbewerb noch ohne Sieg.

Am Sonntag geht es für die Hauptstädter in der Liga gegen die AC Monza.