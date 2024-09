Mats Hummels beim ersten Roma-Sieg wieder nur Zuschauer - Robin Gosens feiert ebenfalls ersten Dreier

Ohne den weiterhin nicht eingesetzten Neuzugang Mats Hummels hat die AS Rom unter neuem Trainer ihren ersten Saisonsieg in der Serie A gefeiert. Beim Debüt von Ivan Juric, der unter der Woche das Amt von Daniele De Rossi übernommen hatte, gewannen die Hauptstädter am 5. Spieltag gegen den bisherigen Tabellenführer Udinese Calcio mit 3:0 (2:0) und schoben sich ins Tabellenmittelfeld vor.

Rio-Weltmeister Hummels (35), der sein letztes Spiel am 1. Juni im Champions-League-Finale für Borussia Dortmund gegen Real Madrid (1:2) bestritten hatte, verfolgte von der Ersatzbank die Treffer seiner Mitspieler Artem Dovbyk (19.), Paulo Dybala per Strafstoß (49.) und Tommaso Baldanzi (70.). Für Udine, das vom früheren Zweitligacoach Kosta Runjaic (u.a. Kaiserslautern, Duisburg) trainiert wird, war es die erste Niederlage. Robin Gosens feierte mit der AC Florenz ebenfalls den ersten Saisonsieg. Beim 2:1 (0:1) gegen Lazio Rom spielte der 20-malige Nationalspieler, der kurz vor Transferschluss von Union Berlin an die Viola ausgeliehen worden war, im linken Mittelfeld durch.

Artikel und Videos zum Thema