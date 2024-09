Pikantes Wiedersehen mit Mats Hummels? Ex-BVB-Coach Kandidat bei der AS Roma als Nachfolger für Daniele De Rossi

Bei den Hauptstädtern träfe Terzic auf seinen ehemaligen Schützling Mats Hummels, der erst Anfang September einen Einjahresvertrag bei der Roma unterschrieben hatte. Terzic und Hummels kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim BVB, wo sie mit einer Unterbrechung zwischen 2020 und 2024 miteinander zusammenarbeiteten.

Speziell in der vergangenen Spielzeit soll es allerdings zu Spannungen zwischen Beiden gekommen sein. So hatte der Innenverteidiger in einem Interview mit der Sport Bild enthüllt, sich mehrmals über den taktischen Ansatz seines Trainer echauffiert zu haben: "Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen."

Terzic wiederum reagierte damit, dass er Hummels zu Jahresbeginn mehrmals in Folge auf die Bank setzte und ihn erst zum Ende der Saison wieder regelmäßig in die Startelf zurückbeorderte.

Terzic ist seit Juni 2024 vereinslos, nachdem er sein Amt beim BVB nach einer durchwachsenen Saison in der Bundesliga mit einem fünften Platz in der Bundesliga niedergelegt hatte. Sein Nachfolger wurde Co-Trainer Nuri Sahin.