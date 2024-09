"Es ist an der Zeit": Raphael Varane muss mit 31 Jahren seine Karriere beenden

Raphael Varane, 93-facher Nationalspieler Frankreichs und mit der Equipe Tricolore 2018 Weltmeister, wechselte erst im Sommer von Manchester United zu Como 1907 in die italienische Serie A. Nach einer schweren Knieverletzung hat der 31-Jährige nun das Ende seiner Karriere bekanntgegeben.

Varane litt unter einer Reihe von Problemen, insbesondere mit dem Knie, so dass er nur ein einziges Mal für Como auflief, nachdem er vom Old Trafford ablösefrei nach Italien gewechselt war. Eine Rückkehr von Varane wäre erst in einigen Monaten erwartet worden. Como meldete ihn daher nicht einmal für den Kader in der Serie A an. Nun hat er sich entschieden, seine Schuhe an den Nagel zu hängen, anstatt weiter um seine Fitness zu kämpfen und bestätigte dies in einer emotionalen Erklärung.

Bei Instagram wandte sich der Franzose an die Öffentlichkeit und schrieb: "Man sagt, alle guten Dinge müssen zu einem Ende kommen. In meiner Karriere habe ich viele Herausforderungen angenommen, mich einer Gelegenheit nach der anderen gestellt, von denen fast alle als unmöglich galten. Unglaubliche Emotionen, besondere Momente und Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Wenn ich an diese Momente zurückdenke, verkünde ich mit großem Stolz und einem Gefühl der Erfüllung meinen Rücktritt von dem Spiel, das wir alle lieben."

Varane erklärte weiter: "Ich stelle an mich selbst die höchsten Ansprüche, ich möchte stark abtreten und nicht nur am Spiel festhalten. Es erfordert eine große Portion Mut, auf sein Herz und seinen Instinkt zu hören. Verlangen und Bedürfnisse sind zwei verschiedene Dinge. Ich bin schon tausendmal gefallen und wieder aufgestanden und dieses Mal ist es an der Zeit, aufzuhören und meine Schuhe an den Nagel zu hängen, nachdem ich in meinem letzten Spiel im Wembley-Stadion eine Trophäe gewann."