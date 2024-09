Er war wohl erste Wahl! Barcelona-Legende sollte neuer Trainer von Mats Hummels werden

AS Rom unter Ivan Juric mit erstem Saisonsieg

Xavi wurde beim FC Barcelona nach der vergangenen Spielzeit entlassen. Zuvor hatte er bereits im Januar erklärt, den Klub nach der Saison zu verlassen, ließ sich später jedoch noch umstimmen. Der Spanier, der vor seinem Engagement in Barcelona nur den katarischen Erstligisten Al-Sadd SC trainierte, ist daher aktuell ohne Job.

Im ersten Spiel unter Juric gewann die Roma am Wochenende gegen Tabellenführer Udinese Calcio mit 3:0 und fuhr somit den ersten Saisonsieg ein. Am 6. Spieltag muss Rom am kommenden Sonntag zu Hause gegen den FC Venedig ran, Anpfiff ist um 15 Uhr. Mit sechs Zähler steht der Klub aktuell auf Rang neun, Aufsteiger Venedig liegt auf Platz 18.