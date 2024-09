"Die Situation ist sehr klar": Deutliche Worte von Napoli-Boss an aussortierten Victor Osimhen

In einem Interview mit DAZN sagte Manna: "Die Situation ist sehr klar. Victor hat seinen absoluten Wunsch geäußert, nicht bei Napoli zu bleiben oder für Napoli zu spielen. Wir haben versucht, ihn glücklich zu machen. Dann gab es eine Nachfrage und ein Angebot und wir dachten, wir hätten die Verhandlungen abgeschlossen, aber dann kam es doch nicht dazu."

Manna führte aus: "Er hat seinen Wunsch geäußert, nicht mehr für Napoli zu spielen, und so haben wir andere Entscheidungen getroffen. Der Transfermarkt ist in einigen Ländern noch offen. Es gibt also viele Optionen, aber ich glaube nicht, dass Victor nach Saudi-Arabien gehen wird."

Zuvor sprach auch Neapels Trainer Antonio Conte über den Fall Osihen und stellte klar, dass der Angreifer keine Rolle nicht mehr in seinen Plänen spielt. Nach Neapels spätem Sieg gegen Parma in der Serie A bekräftigte Conte: "Kein Spieler wird wieder eingegliedert werden. Diejenigen, die aus dem Projekt heraus sind, bleiben aus dem Projekt heraus. Wir haben unsere Entscheidungen getroffen und arbeiten alle gemeinsam in eine Richtung."