"Die Situation ist klar": Weg für spektakulären Transfer von Victor Osimhen frei?

Der 31-jährige Belgier war in den vergangenen beiden Jahren jeweils nach Italien verliehen, zunächst an Inter Mailand und in der abgelaufenen Spielzeit dann an die AS Rom. Bei Chelsea steht Lukaku noch bis 2026 unter Vertrag, hat aber wohl keine Zukunft mehr in London - und bei Napoli will ihn der neue Trainer Antonio Conte offenbar unbedingt haben. Die Beiden arbeiteten einst bei Inter Mailand sehr erfolgreich zusammen.

Osimhen war 2020 für 77,5 Millionen Euro vom OSC Lille nach Neapel gewechselt, entwickelte sich bei den Italienern zum Weltklassestürmer.

In der Saison 2022/23 hatte Osimhen mit 26 Serie-A-Toren riesigen Anteil an Neapels Meistertitel, insgesamt hat er bisher 76 Treffer für die Partenopei erzielt. In der vergangenen Spielzeit kam er auf 17 Tore in 32 Pflichtspielen.