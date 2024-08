Kevin Danso attackiert Roma nach nicht bestandenem Medizincheck: "Vor allem überrascht mich der vermeintliche Grund"

Danso betonte, dass sowohl im Verein bei Lens als auch beim ÖFB-Team nie irgendwelche Komplikationen bei den zahlreichen medizinischen Tests aufgefallen seien. "Daher sind die Interpretationen des Medizinchecks in Rom für mein Team und mich höchst verwirrend und komplett unverständlich", so der ehemalige Augsburger.

Da die Roma, die stattdessen nun über eine Verpflichtung des aktuell vereinslosen Mats Hummels nachdenken soll, den Transfer dem Vernehmen nach nicht weiter verfolgen will und das Sommertransferfenster ohnehin am Freitagabend schließt, wird Danso voraussichtlich in Lens bleiben.

Bei dem französischen Erstligisten steht der Abwehrspieler noch bis 2027 unter Vertrag, an den ersten beiden Ligue-1-Spieltagen hatte er jeweils 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Voraussichtlich wird Danso nun auch in der kommenden Partie am Sonntag bei der AS Monaco für Lens zum Einsatz kommen.