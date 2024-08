"Keine Chance": Milan-Boss schmettert Interesse des FC Barcelona an Rafael Leão ab

Milan-Boss schmettert Interesse des FC Barcelona an Rafael Leão ab

Es gibt aber noch zwei günstigere Spieler, die bei Barça ebenfalls auf dem Zettel stehen sollen: Kingsley Coman (FC Bayern) und Federico Chiesa (Juventus), die beide ihre Klubs bei einem ordentlichen Angebot verlassen können, da sie nicht mehr uneingeschränkte erste Wahl sind.

Der 31-malige portugiesische Nationalspieler kickt seit Sommer 2019 für Milan. Damals wechselte er von OSC Lille für eine Ablösesumme von 49,5 Millionen Euro in die Serie A.

Seitdem erzielte Leao in 211 Pflichtspielen 58 Tore. 50 weitere Treffer legte er auf. Mit Milan wurde Leao, der in der Nachwuchsabteilung von Sporting in Lissabon seine Ausbildung genoss, 2022 italienischer Meister und in der selben Spielzeit zum Spieler der Saison der Serie A gekürt. Beim Ballon d'Or 2022 landete Leao auf dem 14. Platz.