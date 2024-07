Kommt jetzt auch ein ehemaliger Star des FC Barcelona? Como will nach Raphael Varane nächsten großen Namen holen

Como will nach Raphael Varane nächsten großen Namen holen

Nach eineinhalb Jahren verließ er England daher schon wieder und verlieh seiner Karriere bei Olympique Lyon neuen Schwung. Von 2021 bis Anfang 2023 stand Depay dann beim FC Barcelona unter Vertrag, für die Katalanen kam er in 42 Einsätzen auf 14 Tore. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte der niederländische Nationalspieler schließlich bei Atlético.

Como war zeitweise in die vierte italienische Liga abgestürzt, legte in den vergangenen Jahren dann einen sensationellen Aufstieg hin und spielt nun erstmals seit der Saison 2002/03 wieder in der Serie A.

Zum Auftakt in die neue Ligasaison steht für Fabregas und seine Jungs direkt ein großes Highlight an: Como startet mit einem Auswärtsspiel bei Juventus Turin am 19. August in die Spielzeit 2024/25.