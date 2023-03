Juventus Turin - Nicolo Fagioli trumpft bei Juve auf: Mit großem Arsch auf Pirlos Spuren

Als die Karriere von Nicolo Fagioli wegen Herzrhythmusstörungen auf der Kippe stand, half ihm Cristiano Ronaldo. Damals prognostizierte CR7, dass der Mittelfeldspieler ein wichtiger Spieler für Juventus Turin wird - und das ist der 22-Jährige jetzt auch.

Es klingt kitschig, doch manchmal stimmt es wirklich. Manchmal reicht tatsächlich ein einziger Tag, ein einziger Moment, ein einziges Ereignis aus, um viele Dinge im Leben eines Menschen zu verändern. Der Fußballspieler Nicolo Fagioli, aktuell in Diensten von Juventus Turin, könnte dies bestätigen. Fagioli war 18 Jahre alt, als bei ihm Herzrhythmusstörungen festgestellt wurden. Sieben Monate zuvor hatte er für Juves zweite Mannschaft in der Serie C sein Profidebüt gegeben, Wochen zuvor saß er erstmals bei den Profis auf der Bank. Fagiolis Karriere stand im April 2019 auf der Kippe, noch bevor sie richtig begonnen hatte. Glücklicherweise stellten sich die Herzrhythmusstörungen als gutartig heraus. Fagioli begab sich in ambulante Behandlung und musste am Ende lediglich vier Wochen pausieren. Während dieser Zeit bekam er mentale Unterstützung von keinem geringeren als Cristiano Ronaldo. "Er war fantastisch zu Nicolo. Als wir alle wegen seines Herzproblems verängstigt waren, hat Cristiano ihn beruhigt, indem er sagte, dass er als Kind ein ähnliches Problem hatte und dass alles gelöst werden würde", erinnerte sich Vater Marco Fagioli bei Football Italia. Bei Juventus atmeten sie auf, dass Mittelfeldspieler Fagioli so schnell genesen war. Schließlich gehörte er über Jahre zu den größten Talenten der Nachwuchsabteilung. 2015 schloss er sich mit 14 der Alten Dame an, drei Jahre später kam er bei den Profis bereits zu seinem ersten Einsatz - wenn auch inoffiziell.

© getty Juventus Turin: Nicolo Fagioli mit Profi-"Debüt" gegen Bayern Im Rahmen der USA-Tour der Turiner wechselte ihn Trainer Massimiliano Allegri beim Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern ein, Emre Can ging für Fagioli damals vom Feld. "Ich hätte nie gedacht, dass er mich spielen lassen würde", sagte Fagioli anschließend. Doch das schien für Allegri keine Frage gewesen zu sein - zumal Fagioli in der Vorsaison bei der U17 in 25 Spielen 13 Tore schoss und vom englischen Guardian in die Liste der 60 weltweit besten Talente aufgenommen wurde. "Wir haben einen Jungen namens Fagioli. Es ist ein Vergnügen, ihm beim Fußballspielen zuzusehen", sagte Allegri. "Er ist ein Junge, der den Fußball und das Timing des Spiels kennt. Der weiß, wie und wann er durchbrechen muss, wie und wann er den Ball abgeben muss. Es ist schön, ihn spielen zu sehen. Solche Jungs gibt es nicht jedes Jahr." Am Saisonende war Allegri weg und Fagioli weiterhin Spieler der U23. Es sollte bis Januar 2021 dauern, ehe ihn Coach Andrea Pirlo in der Coppa Italia erstmals für die Profis auflaufen ließ. Ein paar Monate später war Allegri wieder da - aber Fagioli nicht mehr. Nicolo Fagioli: "Seine Entwicklung ähnelt der von Pirlo" Juve schickte ihn per Leihe für eine Saison zu US Cremonese in die Serie B. Für Cremonas Jugend spielte er bereits zwischen 2011 und 2015. Fagioli wurde Stammspieler, steuerte zehn Torbeteiligungen in 33 Ligaspielen bei und verhalf damit den Grigiorossi nach 26 Jahren zur Rückkehr ins Oberhaus. Bei der Wahl zum besten U23-Spieler der Saison landete Fagioli auf Platz eins. "Ich hatte nie Zweifel an seiner Klasse, aber letztes Jahr habe ich auch einen Jungen mit großem Lernwillen kennengelernt - und das ist wichtig", sagte Cremoneses Geschäftsführer Ariedo Braida, einst langjähriger Sportdirektor der AC Milan, der Zeitung Tuttosport. "Seine Entwicklung ähnelt stark der von Andrea Pirlo, der sich von einer Nummer 10 zu einem Spielmacher vor der Abwehr entwickelt hat." Im selben Atemzug meldete Braida Interesse an einem erneuten Leihgeschäft an. Dazu wäre es auch beinahe gekommen, auch die Erstligisten Sampdoria Genua und Monza waren an Fagioli dran. Juventus entschied sich für eine Leihe - doch die betraf diesmal Fagiolis Konkurrenten Denis Zakaria (zum FC Chelsea) und Nicolo Rovella (nach Monza).

© getty Juventus Turin: Nicolo Fagioli mittlerweile Nationalspieler Fagioli zeigte sich "sehr glücklich" über den Umstand, dass sich der Verein "für mich entschieden hat". Garniert wurde das im August mit einer Vertragsverlängerung bis 2026. Viel zu sehen war von einem Vertrauensbeweis aber zunächst nicht. 59 Einsatzminuten verteilt auf vier Pflichtspiele bekam Fagioli - und die Saison war bereits über drei Monate alt. Doch dann kam dieser eine Moment, in dem sich rückblickend fast alles für Fagioli zum Guten wendete. Beim Auswärtsspiel in Lecce Ende Oktober kam der heute 22-Jährige zur Pause ins Spiel, erzielte mit einem tollen Treffer das 1:0-Siegtor und wurde damit der erste Spieler des Jahrgangs 2001, der für Juventus ein Tor in der Serie A erzielte. Eine Woche später netzte er beim Sieg gegen Inter erneut. Es wird Allegris Geheimnis bleiben und war gewiss kein Zufall, dass er Fagioli beim Spitzenspiel gegen Neapel einige Wochen später 90 Minuten lang auf der Bank schmoren ließ und die Partie in einem 1:5-Desaster endete. Zuvor hatte er Fagioli fünfmal in Serie eingesetzt - und viermal zu Null gewonnen. Gerade bei seinem Startelfdebüt in der Champions League gegen PSG machte Fagioli trotz der 1:2-Niederlage eine gute Figur. Schon im November wurde er italienischer Nationalspieler. Nicolo Fagioli: Das sind seine Stärken Zwar ließ ihn Allegri im Februar in drei Ligapartien erst von der Bank kommen, doch Fagioli ist mittlerweile zu einem Schlüsselspieler für Juve geworden, der kaum aus der Mannschaft wegzudenken ist. Bereits Ronaldo zeigte sich von Fagiolis Qualitäten beeindruckt und prognostizierte, dass er ein wichtiger Spieler für die Profis werde. Seitdem er das ist, wird in italienischen Medien verglichen. Die einen - wie sein Berater - sehen Pirlo in Fagioli, für andere ähnelt er Claudio Marchisio (von 1993 bis 2018 bei Juve). Gespielt hat er in den vergangenen Jahren bereits auf den offensiven Außen, als zweiter Stürmer und gar als Außenverteidiger, doch es ist längst offensichtlich, dass Fagioli im Zentrum eingesetzt werden muss, um seine Stärken bestmöglich einbringen zu können. Er besitzt eine tolle Technik, die ihm zu einer guten Handlungsschnelligkeit verhilft, er ist beidfüßig und mit einer Spielintelligenz gesegnet, dank der er eine hohe Kreativität und viel Fantasie am Ball entfaltet. Dank Fagioli ist Juventus mittlerweile im Gegensatz zum Saisonstart in der Lage, tief verteidigende Mannschaften zu knacken und effektive Offensivaktionen durchzuführen. "Fagioli hat einen großen Arsch, der es den Gegnern schwer macht, ihm den Ball wegzunehmen", sagte Allegri kürzlich.